Sconcerti: «Insigne? De Laurentiis tira la corda per farlo passare come vero acquisto della stagione» (Di lunedì 26 luglio 2021) Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio. Tra i temi trattati, anche quello del rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Secondo Sconcerti quella di De Laurentiis è una strategia per far passare la permanenza di Lorenzo come il vero acquisto sul mercato estivo. “Sono colpito da due fatti. Il primo è che non sento richieste per Insigne. Non dimentichiamo il momento attuale e che ha 30 anni ora. E poi sono colpito dal fatto che De Laurentiis chieda addirittura una riduzione dello ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) Marioè intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio. Tra i temi trattati, anche quello del rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo. Secondoquella di Deè una strategia per farla permanenza di Lorenzoilsul mercato estivo. “Sono colpito da due fatti. Il primo è che non sento richieste per. Non dimentichiamo il momento attuale e che ha 30 anni ora. E poi sono colpito dal fatto che Dechieda addirittura una riduzione dello ...

