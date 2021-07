Scherma, Olimpiadi Tokyo: Daniele Garozzo conquista i quarti di finale all’ultima stoccata (Di lunedì 26 luglio 2021) Con tanta paura, ma con la freddezza del campione Daniele Garozzo conquista la qualificazione ai quarti di finale dell’individuale di fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Il campione olimpico in carica ha superato il giapponese Kyosuke Matsuyama all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Un assalto difficile e nervoso, con il giapponese che si è preso anche due cartellini rossi. L’equilibrio non si spezza fino, con i due fiorettisti che restano sul 7-7. Garozzo riesce ad allungare sul 9-7 e poi aumenta il suo ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Con tanta paura, ma con la freddezza del campionela qualificazione aididell’individuale di fioretto maschile alledi. Il campione olimpico in carica ha superato il giapponese Kyosuke Matsuyamacon il punteggio di 15-14. Un assalto difficile e nervoso, con il giapponese che si è preso anche due cartellini rossi. L’equilibrio non si spezza fino, con i due fiorettisti che restano sul 7-7.riesce ad allungare sul 9-7 e poi aumenta il suo ...

