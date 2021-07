Olimpiadi 2020, gaffe in diretta tv: dalla tuta trasparente al pericoloso tuffo degli atleti. Cosa vi siete persi (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono cominciate alla grandissima ma non sono certo mancate una serie di curiose quanto divertenti gaffe. Se ve le siete perse, niente paura, andiamo insieme a scoprire cos’è accaduto finora in questi giochi olimpici! LEGGI ANCHE:– Sapete quanto guadagnano gli atleti che vincono le medaglie d’oro, argento e bronzo? Ecco gli stellari premi olimpici Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono certo mancate le gaffe… tra una Cosa e l’altra ne sono successe davvero di tutti i colori. Photo Credits: ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 luglio 2021) Ledi Tokyosono cominciate alla grandissima ma non sono certo mancate una serie di curiose quanto divertenti. Se ve leperse, niente paura, andiamo insieme a scoprire cos’è accaduto finora in questi giochi olimpici! LEGGI ANCHE:– Sapete quanto guadagnano gliche vincono le medaglie d’oro, argento e bronzo? Ecco gli stellari premi olimpici Alledi Tokyonon sono certo mancate le… tra unae l’altra ne sono successe davvero di tutti i colori. Photo Credits: ...

Advertising

Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Agenzia_Italia : Nello skateboard il podio più giovane di sempre delle Olimpiadi - HuffPostItalia : Olimpiadi Tokyo 2020. Negli angoli del Giappone che guarda il futuro dal podio -