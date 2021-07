Nell’ultimo mese nessun under 60 vaccinato è finito in terapia intensiva (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’ultimo mese, dall’11 giugno all’11 luglio, nessun under 60 vaccinato con almeno una dose è finito in terapia intensiva: è quanto emerge dall’ultimo report settimanale diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, che conferma ancora una volta l’efficacia dei vaccini soprattutto contro l’ospedalizzazione. Guardando ai dati suddivisi per fascia d’età, l’81% delle diagnosi tra gli under 40 è avvenuto in cittadini non vaccinati, mentre solo il 5% tra chi ha completato la vaccinazione. Con la doppia dose, tra i 12 e i 39 anni, solo per l’1,8% ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021), dall’11 giugno all’11 luglio,60con almeno una dose èin: è quanto emerge dall’ultimo report settimanale diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, che conferma ancora una volta l’efficacia dei vaccini soprattutto contro l’ospedalizzazione. Guardando ai dati suddivisi per fascia d’età, l’81% delle diagnosi tra gli40 è avvenuto in cittadini non vaccinati, mentre solo il 5% tra chi ha completato la vaccinazione. Con la doppia dose, tra i 12 e i 39 anni, solo per l’1,8% ...

