Milan, Kessie: «Dispiace per Gigio e Calhanoglu. Ho chiamato Bonucci…» (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck Kessie tranquillizza i tifosi del Milan: ecco le dichiarazioni del centrocampista sul rinnovo con i rossoneri Franck Kessie, a La Gazzetta dello Sport, tranquillizza i tifosi del Milan. Le sue parole. RINNOVO – «I tifosi devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. Adesso sono qui a Tokyo per ottenere qualcosa d’importante con il mio Paese, ma appena finita l’Olimpiade torno a Milano e sistemiamo tutto. Non ci saranno problemi. Con la società abbiamo una chat e ci messaggiamo in continuazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, conoscono alla perfezione il mio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Francktranquillizza i tifosi del: ecco le dichiarazioni del centrocampista sul rinnovo con i rossoneri Franck, a La Gazzetta dello Sport, tranquillizza i tifosi del. Le sue parole. RINNOVO – «I tifosi devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. Adesso sono qui a Tokyo per ottenere qualcosa d’importante con il mio Paese, ma appena finita l’Olimpiade torno ao e sistemiamo tutto. Non ci saranno problemi. Con la società abbiamo una chat e ci messaggiamo in continuazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, conoscono alla perfezione il mio ...

