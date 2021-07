Ma Salvini e Meloni sanno che i no vax non hanno peso elettorale? L'analisi (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo una ricerca REsPOnsE Covid - 19 del Laboratorio Sps Trend dell'Università degli Studi di Milano, a giugno il 13% degli italiani ha dichiarato di essere poco o per nulla propenso a vaccinarsi. ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo una ricerca REsPOnsE Covid - 19 del Laboratorio Sps Trend dell'Università degli Studi di Milano, a giugno il 13% degli italiani ha dichiarato di essere poco o per nulla propenso a vaccinarsi. ...

Advertising

ZanAlessandro : “Un confine sottile separa l’Ungheria dall’Italia. Salvini e Meloni non sono liberali. Hanno forti legami con Orban… - repubblica : I nemici del Green Pass contesi da Salvini e Meloni. In palio 6 milioni di voti - ItaliaViva : 'Salvini e Meloni hanno totalmente sbagliato sui vaccini, soprattutto nell'ultima settimana, quando si è capito che… - GVNVNCR : RT @LucianoPetrullo: Movimento per l'inserimento dell'insegnamento del gioco degli scacchi nelle scuole. Dalle elementari in poi. #26luglio… - nikanika_____ : RT @maurobiani: #greenpass #vaccinazioni #salvini #meloni Il labirinto. Oggi su @repubblica -