LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fabio Basile per il colpaccio, si può fare! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:59 Intanto nel -57 femminile la slovena Kaja Kajzeer è in vantaggio sulla mongola Sumiya Dorjsuren. 4:55 Nel tatami due si sfidano Akil Gyakova, e Nils Stump. Il vincitore incontrerà Tommy Macias. 4:54 Nel -57 femminile Sabrina Filzmoser (Austria) perde l’incontro con Sanne Verhagen (Olanda), quest’ultima la risolve con un ippon al Golden Score. 4:52 IPPON per Macias che ribalta l’incontro e accede al turno successivo! 4:50 MA CHE SPETTACOLO! Quasi allo scadere lo svedese Macias proietta l’avversario e manda l’incontro al Golden Score!!! 4:48 Doppio shido per Scvortov. 4:45 Waza hari per Scvortov, ora meno di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:59 Intanto nel -57 femminile la slovena Kaja Kajzeer è in vantaggio sulla mongola Sumiya Dorjsuren. 4:55 Nel tatami due si sfidano Akil Gyakova, e Nils Stump. Il vincitore incontrerà Tommy Macias. 4:54 Nel -57 femminile Sabrina Filzmoser (Austria) perde l’incontro con Sanne Verhagen (Olanda), quest’ultima la risolve con un ippon al Golden Score. 4:52 IPPON per Macias che ribalta l’incontro e accede al turno successivo! 4:50 MA CHE SPETTACOLO! Quasi allo scadere lo svedese Macias proietta l’avversario e manda l’incontro al Golden Score!!! 4:48 Doppio shido per Scvortov. 4:45 Waza hari per Scvortov, ora meno di ...

