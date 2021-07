L’Inter in amichevole contro il Crotone il 28 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo appuntamento per L’Inter di Simone Inzaghi che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese – sfida terminata con il risultato di 8-0 –, mercoledì 28 luglio scenderà di nuovo in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il nuovo impegno del pre-stagione in vista del via in Serie A è in programma alle ore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Nuovo appuntamento perdi Simone Inzaghi che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese – sfida terminata con il risultato di 8-0 –, mercoledì 28scenderà di nuovo in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il nuovo impegno del pre-stagione in vista del via in Serie A è in programma alle ore L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie L’Inter in amichevole contro il Crotone il 28 luglio: Nuovo appuntamento per l’Inter di Simone Inza… - CalcioFinanza : L’#Inter in amichevole contro il #Crotone il 28 luglio: la sfida in diretta tv - fcin1908it : UFFICIALE – Inter, mercoledì l’amichevole con il Crotone: come vederla in tv - FcCrotoneOff : Annullata la tournée in Spagna. Mercoledì amichevole con l'Inter ?? ?? - MaccarthyFrank2 : RT @passione_inter: UFFICIALE - Mercoledì 28 luglio, alle 18, l'Inter affronterà il Crotone in amichevole. La partita sarà trasmessa in dir… -