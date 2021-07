Irma Testa vola ai quarti di finale: la Butterfly napoletana supera Walsh (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua il sogno olimpico di Irma Testa: la pugilatrice di Torre Annunziata ha sconfitto negli ottavi di finale l'irlandese Michaela Walsh e ha staccato il biglietto per i quarti di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua il sogno olimpico di: la pugilatrice di Torre Annunziata ha sconfitto negli ottavi dil'irlandese Michaelae ha staccato il biglietto per idi...

ItaliaTeam_it : AVANZA IRMA! La pugile #ItaliaTeam Irma Testa batte Liudmila Vorontsova e avanza nella categoria 57 kg! ??????… - Coninews : Inizio brillante per Irma Testa. La pugile campana in gara nei 57 kg supera Liudmila Vorontsova nel suo primo match… - Eurosport_IT : Non si ferma Irma Testa! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #boxing | #Testa - vvlnapoli : Olimpiadi, boxe grande Irma Testa: è già ai quarti di finale: Vittoria netta, mercoledì il match che può lanciarla… - Checco_01 : RT @Coninews: Ancora una bella vittoria di Irma Testa. ???? A #Tokyo2020 la pugile campana ha sconfitto 5-0 ai punti l’irlandese Michaela Wa… -