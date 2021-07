Green Pass, il vademecum: quando serve, a chi spetta, come scaricarlo (Di lunedì 26 luglio 2021) Fra meno di due settimane, venerdì 6 agosto, entrerà in vigore in Italia l’obbligo del Green Pass, la certificazione verde anti Covid, per poter accedere a una serie di attività, locali pubblici ed eventi. Il Pass sarà necessario a tutti i cittadini, anche giovanissimi, che hanno più di 12 anni. Green Pass obbligatorio La certificazione verde diventerà indispensabile per accedere a eventi sportivi, fiere, sagre, congressi, musei, parchi di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò. Ma anche per godersi uno spettacolo a teatro o al cinema, partecipare a un concerto così ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 luglio 2021) Fra meno di due settimane, venerdì 6 agosto, entrerà in vigore in Italia l’obbligo del, la certificazione verde anti Covid, per poter accedere a una serie di attività, locali pubblici ed eventi. Ilsarà necessario a tutti i cittadini, anche giovanissimi, che hanno più di 12 anni.obbligatorio La certificazione verde diventerà indispensabile per accedere a eventi sportivi, fiere, sagre, congressi, musei, parchi di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò. Ma anche per godersi unocolo a teatro o al cinema, partecipare a un concerto così ...

