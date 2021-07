Garozzo in finale nel fioretto: battuto il giapponese Shikine 15-9 (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia sarà certa di un’altra medaglia, nel fioretto maschile: Daniele Garozzo, infatti, ha battuto in semifinale Takahiro Shikine col risultato di 15-9. L’incontro è stato molto equilibrato nella prima metà, poi Garozzo ha infilato tutte le stoccate decisive in rapida successione conquistando il pass almeno per la medaglia d’argento. L’obiettivo però resta l’oro, già centrato nella precedente edizione delle Olimpiadi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia sarà certa di un’altra medaglia, nelmaschile: Daniele, infatti, hain semiTakahirocol risultato di 15-9. L’incontro è stato molto equilibrato nella prima metà, poiha infilato tutte le stoccate decisive in rapida successione conquistando il pass almeno per la medaglia d’argento. L’obiettivo però resta l’oro, già centrato nella precedente edizione delle Olimpiadi. L'articolo ilNapolista.

