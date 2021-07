Ferdinand racconta Roy Keane | “Era un folle | ma in campo era il più forte”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 26 luglio 2021) Se pensiamo a dei giocatori molto rudi degli ultimi vent’anni, il primo nome a venire in mente è quello di Roy. Centrocampista irlandese, dodici anni allo United a cavallo degli anni 2000,è considerato uno dei più forti e “cattivi” calciatori del suo ruolo. Per conferma basta chiedere al padre di Erling Haaland, Alf Inge. La sua carriera è finita nel momento in cuigli ha rotto il ginocchio, volontariamente, in un derby di Manchester. Rio, suo inseparabile compagno allo United, ha voluto parlare di lui nel corso del suo podcast VIBE with FIVE.: ...