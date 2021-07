Decreto Covid | per i lavoratori fragili torna lo smart working fino al 31 ottobre

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’ultimo dl del Governo Draghi proroga - con effetto retroattivo dall’1 luglio - il lavoro agile per i dipendenti del pubblico e del privato con particolari patologie. Non è stata invece confermata l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza per chi non può utilizzare la modalità di: le alternative sono una mansione diversa o lo svolgimento di un piano di formazione