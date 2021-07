(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ci sono state parole di grande elogio aquesta mattina persalernitana Rcm del gruppo Rainone, che è ormai considerata leader nel settore delle opere marittime e portuali per i notevoli ed importanti interventi ultimati ed in corso di esecuzione in tutt’Italia, da Palermo a Ravenna. A riconoscerlo, stringendo la mano dell’amministratore Eugenio Rainone, anche la Viceministro Teresache, nella città pugliese ha inaugurato i lavori di ripristinobanchina Calata 1, uno dei cantieri eseguiti dalsalernitana nel ...

Advertising

anteprima24 : ** Da ##Salerno a #Taranto, l’elogio della #Bellanova per l’#Impresa #Rcm ** - LuceverdeRadio : [AGG] ?? Il traffico è tornato regolare sulla Linea Salerno - Taranto #Luceverde #Basilicata - LuceverdeRadio : [AGG] ? Traffico ancora sospeso tra Romagnano e Potenza -Linea Salerno - Taranto ?? Riattivazione prevista dal gest… - LuceverdeRadio : [AGG] ?? I passeggeri del treno FR 9514/9528 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00) proseguono da Potenza con i… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea Salerno - Taranto ?????? Traffico sospeso tra Romagnano e Potenza per un guasto alla linea elettrica… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Taranto

anteprima24.it

... ndr), più di. Significa, per migliaia di lavoratori se si considerano anche le attività ... Marsiglia, Amburgo e in realtà italiane come Venezia e Marghera,e la costiera amalfitana. Su ...Si tratta, per le ferrovie, dell'Alta velocità- Reggio Calabria (10 miliardi), della linea Palermo - Messina - Catania (circa 8 miliardi), dell'Alta velocità Battipaglia -(2 ...StampaCi sono state parole di grande elogio a Taranto questa mattina per l’impresa salernitana Rcm del gruppo Rainone, che è ormai considerata leader nel settore delle opere marittime e portuali per ...(ANSA) - TARANTO, 26 LUG - Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della procedura di affidamento dei lavori per l'allargamento della banchina di levante del Porto di Taranto. E' stato così ...