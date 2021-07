Covid: Burioni, “tweet su no-vax chiusi in casa era ironico, non lo riscriverei’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roberto Burioni torna sui suoi passi e chiede scusa. Aveva fatto tanto, troppo, scalpore il suo post in cui paragonava i no vax ai “sorci”. Una scelta di parole orribile, da stigmatizzare, soprattutto se a pronunciarla è uno dei più potenti sostenitori di un dibattito senza odio. Ma sempre ironico. Messaggio che questa volta Burioni ha dimenticato. Tra spada e fioretto, sulle colonne de Il Corriere della Sera il virologo chiede scusa a chiunque si sia sentito offeso. Sottolineando però che discutere di vaccini nel 2021, dopo due anni di Coronavirus, per lui rimane pazzesco ed insensato. Burioni sottolinea comunque che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Robertotorna sui suoi passi e chiede scusa. Aveva fatto tanto, troppo, scalpore il suo post in cui paragonava i no vax ai “sorci”. Una scelta di parole orribile, da stigmatizzare, soprattutto se a pronunciarla è uno dei più potenti sostenitori di un dibattito senza odio. Ma sempre. Messaggio che questa voltaha dimenticato. Tra spada e fioretto, sulle colonne de Il Corriere della Sera il virologo chiede scusa a chiunque si sia sentito offeso. Sottolineando però che discutere di vaccini nel 2021, dopo due anni di Coronavirus, per lui rimane pazzesco ed insensato.sottolinea comunque che ...

