Claudia Gerini no al vaccino ancora troppo sperimentale meglio il tampone (Di lunedì 26 luglio 2021) Claudia Gerini ecco cosa pensa sul vaccino anti Covid: «Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. È un vaccino d'emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta». Ospite dell'ultima giornata del "Filming Italy Sardegna Festival" al Forte Village di Santa Margherita

