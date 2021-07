Calcio: Torino. Lukic 'Vissuti due anni difficili, guardiamo avanti' (Di lunedì 26 luglio 2021) Il centrocampista serbo: "Juric ci ha trasmesso carica e positività" SANTA CRISTINA - "Sappiamo che questi ultimi due anni sono stati difficili, ma ora dobbiamo guardare avanti". Così il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Il centrocampista serbo: "Juric ci ha trasmesso carica e positività" SANTA CRISTINA - "Sappiamo che questi ultimi duesono stati, ma ora dobbiamo guardare". Così il ...

Advertising

repubblica : Juventus, Allegri riabbraccia Ronaldo. Il futuro di CR7 è ancora a Torino - Gazzetta_it : Dopo Huijsen e Boende ecco Solberg: perché i talenti d’Europa scelgono la Juve - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lukic: 'Covid è stato duro, non sono tornato come prima' Centrocampista granata: 'Mercato? Sono del Torino e non leggo' - CinqueNews : Torino, Lukic: «Il nuovo tecnico ci ha trasmesso carica e positività» - tuttosport : #Torino, i sorrisi di #Sarabia. #Juric osserva con attenzione -