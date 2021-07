Bologna | Mihajlovic sbarca su Instagram

(Di lunedì 26 luglio 2021) Svolta social per Sinisa. Il tecnico delè infattito su, aprendo quindi il suo nuovo profilo ufficiale. L’ex centrocampista serbo, ma anche con cittadinanza italiana, ha già realizzato il primo post sulla piattaforma, oltre ad una storia. Un saluto non solo ai tifosi dei felsinei ma a tutti gli appassionati di calcio, per un uomo che gode della stima di tutto l’ambiente: “Ciao, eccomi qua”, il suo primo messaggio, corredato da una foto in cui lo si vede sorridente. SportFace.

... particolarmente antipatica quando praticata nel periodo in cui Sinisa combatteva contro la leucemia ma che ile lo stessoavevano contrastato riuscendo a far chiudere tutti gli ......e Arnautovic incarna tutti quei programmi di cui la dirigenza dele Sinisa parlano da tempo. Calciomercato Serie A 2021: lunedì giorno chiave per Ronaldo e Arnautovic - Sinisa...Con l'arrivo di Marko Arnautovic, il Bologna ha completato la sua prima fase di mercato. Sono arrivati il difensore centrale - Kevin Bonifazi - e appunto il tanto atteso centravanti austriaco, oltre o ...Alla fine anche Sinisa Mihajlovic sbarca su Instagram. Nel giorno in cui si realizza il suo desiderio di vedere arrivare al Bologna un centravanti inseguito per anni (Arnautovic), il tecnico rossoblù ...