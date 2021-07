Beautiful anticipazioni: Steffy ancora in coma, si risveglierà? (Di lunedì 26 luglio 2021) Bill è davvero sconvolto, non riesce a credere di aver investito Steffy. La giovane stilista è in coma e i medici al momento non si sbilanciano. Non sanno che cosa succederà nelle prossime ore…Cosa accadrà dopo questo incidente? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 luglio 2021. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Sally si è recata da Wyatt con la speranza che il ragazzo facesse l’amore con lei per l’ultima volta. Ma non si p accorta che Flo ha scritto sul suo completino intimo, chiedendo aiuto a Wyatt. Il giovane Spencer quindi adesso vuole ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021) Bill è davvero sconvolto, non riesce a credere di aver investito. La giovane stilista è ine i medici al momento non si sbilanciano. Non sanno che cosa succederà nelle prossime ore…Cosa accadrà dopo questo incidente? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 luglio 2021. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Sally si è recata da Wyatt con la speranza che il ragazzo facesse l’amore con lei per l’ultima volta. Ma non si p accorta che Flo ha scritto sul suo completino intimo, chiedendo aiuto a Wyatt. Il giovane Spencer quindi adesso vuole ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful settimana 9-15 agosto 2021 anticipazioni americane - #Beautiful #settimana #agosto - zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 26 Luglio Sally imprigiona Flo: arriva il ricatto per Wyatt - #Beautiful… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Steffy scopre una verità agghiacciante - infoitcultura : Brave and Beautiful, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Suhan scossa da un evento - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur tra la vita e la morte! -