' Battlefield 2042 avrà bot molto difficili da distinguere dagli umani'

(Di lunedì 26 luglio 2021)bot guidati dall'IA (che non potranno essere disattivati) e la loro presenza assicurerà che i server rimarranno costantemente pieni. Alcuni potrebbero chiedersi come reagiranno questi bot dinel gioco. A quanto pare,bene, o almeno così sembra secondo Ripple Effect Studios, che sta co-sviluppando il titolo insieme allo studio principale di DICE Sweden. Parlando dei bot guidati dall'IA, Justin Wiebte di Ripple Effect Studios ha affermato che i giocatori avranno difficoltà a capire la differenza tra loro e i veri giocatori ...

debutterà tra poco meno di tre mesi, e su next - gen porterà con sé battaglie su larga scala con ben 128 giocatori. Nel corso dei primi due anni i server saranno sicuramente popolati ...Tom Henderson , uno dei più accurati e fidati leaker della serie, ha recentemente condiviso una nuova informazione legata al prossimo capitolo della serie,. Il nuovo leak riguarda le future Stagioni del titolo: esattamente come Call of Duty , anchericeverà nuovi contenuti periodici, divisi in Season, della durata ipotetica ...Battlefield 2042: 'i bot guidati dall'IA saranno molto difficili da distinguere dagli umani' secondo Ripple Effect Studios.Una nuova modalità per Battlefield 2042: Portal, una piattaforma sandbox su cui si potranno mischiare le esperienze dei vecchi capitoli ...