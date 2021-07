Alix Rossi | il dramma della mamma morta dopo il parto

(Di lunedì 26 luglio 2021)non ce l’ha fatta ma è riuscita comunque a dare alla luce sua figlia. Aveva solo 26 anni ed era già madre di un bambino(foto Facebook)Era giunta alla 29esima settimana di gravidanza ma aveva una patologia irreversibile al cuore.subitoaver dato alla luce la sua seconda bambina. La giovane 26enne, originaria di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ma residente nella provincia di Fermo, a Montegranaro, ha lasciato un primo figlio, di un solo anno di vita, gettando la famiglia e l’intera comunità nel ...

