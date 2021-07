Weekend di controlli a Dalmine contro urla e atti vandalici: e nei locali nessuna violazione (Di domenica 25 luglio 2021) Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Treviglio, in contiguità territoriale e di obiettivi operativi con quelli di Bergamo, hanno dato esecuzione ad un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata al contrasto di fenomeni di microcriminalità, atti di vandalismo e danneggiamenti compiuti in danno di strutture per servizi pubblici, in particolare giochi per bambini presenti nei parchi comunali, schiamazzi e bivacchi nel territorio di Dalmine. L’intervento, deciso anche per dare una pronta risposta ad una serie di segnalazioni giunte da numerosi cittadini e perfino dall’Amministrazione ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Treviglio, in contiguità territoriale e di obiettivi operativi con quelli di Bergamo, hanno dato esecuzione ad un’vità straordinaria dillo del territorio finalizzata al contrasto di fenomeni di microcriminalità,di vandalismo e danneggiamenti compiuti in danno di strutture per servizi pubblici, in particolare giochi per bambini presenti nei parchi comunali, schiamazzi e bivacchi nel territorio di. L’intervento, deciso anche per dare una pronta risposta ad una serie di segnalazioni giunte da numerosi cittadini e perfino dall’Amministrazione ...

