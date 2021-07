Vaccini Lazio, Zingaretti: ‘Seconda dose fatta. Per tornare liberi bisogna vaccinarsi’ (Di domenica 25 luglio 2021) Un post entusiasta quello del Presidente della Regione Nicola Zingaretti che ha annunciato su Facebook di aver concluso il proprio ciclo vaccinale. ‘Seconda dose fatta! Vogliamo tornare a vivere liberi. liberi di fare impresa, di avere un negozio, di divertirci, di lavorare, di non chiudere mai più le attività. E per tornare liberi bisogna vaccinarsi e avere comportamenti responsabili. Chi dice il contrario è un bugiardo. E noi dobbiamo combattere le bugie. Vacciniamoci!’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Un post entusiasta quello del Presidente della Regione Nicolache ha annunciato su Facebook di aver concluso il proprio ciclo vaccinale.! Vogliamoa viveredi fare impresa, di avere un negozio, di divertirci, di lavorare, di non chiudere mai più le attività. E pervaccinarsi e avere comportamenti responsabili. Chi dice il contrario è un bugiardo. E noi dobbiamo combattere le bugie.amoci!’ su Il Corriere della Città.

