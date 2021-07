Uomini e Donne: la svolta della De Filippi, arriva la prima tronista transgender (Di domenica 25 luglio 2021) La conferma ufficiale ancora non c'è ma la notizia è certa: a Uomini e Donne ci sarà una tronista transgender. Mentre il Parlamento e la politica si dividono sul DDL Zan, Maria De Filippi spiazza tutti con una scelta inaspettata che già sta facendo clamore sui social e tra gli addetti ai lavori: per la prima volta nella sua storia, sul trono classico del people show di Canale 5 ci sarà una persona che ha completato il suo percorso di transizione ed è diventata donna. Una piccola grande rivoluzione per la tv italiana ma anche per l'opinione pubblica. Ecco chi potrebbe essere la nuova ... Leggi su panorama (Di domenica 25 luglio 2021) La conferma ufficiale ancora non c'è ma la notizia è certa: aci sarà una. Mentre il Parlamento e la politica si dividono sul DDL Zan, Maria Despiazza tutti con una scelta inaspettata che già sta facendo clamore sui social e tra gli addetti ai lavori: per lavolta nella sua storia, sul trono classico del people show di Canale 5 ci sarà una persona che ha completato il suo percorso di transizione ed è diventata donna. Una piccola grande rivoluzione per la tv italiana ma anche per l'opinione pubblica. Ecco chi potrebbe essere la nuova ...

