(Di domenica 25 luglio 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione l’ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilin studio Stefano Baiocchi ci sono ancora disagi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare un incidente ormai rimosso provoca ancora co dentro il video per laNapoli e l’uscita Ardeatina in direzione quindi è Pontina ripercussione code anche in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Ardeatina ancora sul raccordo Abbiamo quello perintenso tra le uscite Nomentana è-l’aquila in questo caso nelle due direzioni sulla diramazionenord ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4)… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo Firen… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code per 2 km causa traffico congestionato tra Allacciamento A1 Sud/Diramazione Capodichino (K… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-07-2021 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

, 25 Luglio 2021 " in aumento dalla serata odierna, ildi rientro verso i centri urbani per gli spostamenti anche di breve percorrenza. Alle ore 18:00 circa, sull'autostrada A1 Milano - ......PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VALMONTONE E LABICO NEI DUE SENSI DI MARCIA IL RALLY DI... IL RIENTRO A FIUGGI E' PREVISTO NEL POMERIGGIO, CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULIN TRANSITO ...Roma Est e Sud in fiamme nel pomeriggio di oggi, domenica 25 luglio. Vigili del fuoco e polizia locale sono stati impegnati in vari interventi di spegnimento per incendi di sterpaglie, che hanno minac ...Sulle strade statali e autostrade Anas, dove prosegue il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle 22.00 di oggi, il traffico è stato intenso ma sempre regolare, con spostamenti più sostenuti lu ...