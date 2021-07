Tokyo 2020, scherma spada maschile: Santarelli giù dal podio, subito out Fichera e Garozzo (Di domenica 25 luglio 2021) Andrea Santarelli non riesce a portare a casa la medaglia di bronzo nel torneo di spada maschile valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurro, unico superstite dopo le premature eliminazioni di Marco Fichera ed Enrico Garozzo, cede 12-15 all’ucraino Igor Reizlin nella finale per il terzo posto. Santarelli si era reso protagonista di una grande sfida ai quarti di finale contro il giapponese Masaru Yamada. Dopo un avvio molto equilibrato, il padrone di casa aveva costruito un margine di due punti a fine primo periodo, portandosi a +4 nel secondo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Andreanon riesce a portare a casa la medaglia di bronzo nel torneo divalevole per i Giochi Olimpici di. L’azzurro, unico superstite dopo le premature eliminazioni di Marcoed Enrico, cede 12-15 all’ucraino Igor Reizlin nella finale per il terzo posto.si era reso protagonista di una grande sfida ai quarti di finale contro il giapponese Masaru Yamada. Dopo un avvio molto equilibrato, il padrone di casa aveva costruito un margine di due punti a fine primo periodo, portandosi a +4 nel secondo ...

