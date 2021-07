Temptation Island, spoiler sesta puntata: possibile confronto tra Floriana e Federico (Di domenica 25 luglio 2021) Sta per giungere al capolinea il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island. Le ultime due puntate del reality show, andranno in onda tra un paio di giorni. Nella puntata di martedì 27 luglio 2021, il conduttore Filippo Bisciglia aggiornerà il pubblico su ciò che è accaduto un mese dopo la fine del programma. I 12 protagonisti saranno riusciti a mantenere salda la propria relazione sentimentale? A questa domanda presto saremo in grado finalmente di dare una risposta. Temptation Island, spoiler ultime due puntate La nona edizione di Temptation ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 luglio 2021) Sta per giungere al capolinea il viaggio nei sentimenti delle coppie di. Le ultime due puntate del reality show, andranno in onda tra un paio di giorni. Nelladi martedì 27 luglio 2021, il conduttore Filippo Bisciglia aggiornerà il pubblico su ciò che è accaduto un mese dopo la fine del programma. I 12 protagonisti saranno riusciti a mantenere salda la propria relazione sentimentale? A questa domanda presto saremo in grado finalmente di dare una risposta.ultime due puntate La nona edizione di...

