Roma: per la difesa, Lenglet nel mirino di Mourinho (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma punta a rinforzare la difesa. José Mourinho pensa a qualche innesto di qualità per blindare la porta dei giallorossi, per questo gli emissari del club giallorosso hanno bussato alla porta del ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Lapunta a rinforzare la. Josépensa a qualche innesto di qualità per blindare la porta dei giallorossi, per questo gli emissari del club giallorosso hanno bussato alla porta del ...

Advertising

borghi_claudio : La storia è sempre quella. Belle manifestazioni e subito si preparano i titoli per dare addosso ai fassisti gridand… - borghi_claudio : Penso che le piazze di oggi siano un bel segnale. Abbiamo una carta da giocarci per dare un segnale forte. Mercoled… - borghi_claudio : Finita l'ennesima quarantena!!! Domani sarò finalmente ancora in piazza per la raccolta firme per i… - Meekong2 : @ali_per_roma @OnLineFog @539th Ma non è più semplice per chi controlla lasciarti passare senza modificare la data sul proprio cellulare? - Epesses59Tigre : RT @soniabetz1: Ama aveva un buco, ben nascosto, di oltre 250 milioni di euro. Oggi la situazione è ben diversa con un programma di invest… -