Quale Space economy per l’Europa? Risponde Spagnulo (Di domenica 25 luglio 2021) Il 21 luglio il ministro dell’Economia tedesco Peter Altmaier e il suo omologo francese Bruno Le Maire hanno firmato un accordo intergovernativo sulla politica spaziale incentrato sui lanciatori (ne abbiamo parlato qui) e hanno lanciato un gruppo di lavoro congiunto su altri temi tra cui i semiconduttori, le batterie elettroniche e l’idrogeno verde. Sull’accordo di politica spaziale sui lanciatori, fonti di stampa d’oltralpe non fanno mistero sulla portata tutto sommato modesta dello stesso, rimarcando che esso dovrebbe aprire a generiche prospettive commerciali per Ariane 6 e, secondo Le Maire, dovrebbe anche consentire a Germania e Francia di cooperare anche nel campo dei cosiddetti ... Leggi su formiche (Di domenica 25 luglio 2021) Il 21 luglio il ministro dell’Economia tedesco Peter Altmaier e il suo omologo francese Bruno Le Maire hanno firmato un accordo intergovernativo sulla politica spaziale incentrato sui lanciatori (ne abbiamo parlato qui) e hanno lanciato un gruppo di lavoro congiunto su altri temi tra cui i semiconduttori, le batterie elettroniche e l’idrogeno verde. Sull’accordo di politica spaziale sui lanciatori, fonti di stampa d’oltralpe non fanno mistero sulla portata tutto sommato modesta dello stesso, rimarcando che esso dovrebbe aprire a generiche prospettive commerciali per Ariane 6 e, secondo Le Maire, dovrebbe anche consentire a Germania e Francia di cooperare anche nel campo dei cosiddetti ...

