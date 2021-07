Psg, arriva l’inatteso no di una stella di Serie A (Di domenica 25 luglio 2021) Il Milan lavorerà nei prossimi mesi per blindare Theo Hernandez e respingere gli assalti del Psg per il suo talentuoso terzino Dopo Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, il Milan rischia di perdere un’altra delle sue stelle, forse il talento principale presente nella sua rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, lo scatenato Psg sarebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 luglio 2021) Il Milan lavorerà nei prossimi mesi per blindare Theo Hernandez e respingere gli assalti del Psg per il suo talentuoso terzino Dopo Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, il Milan rischia di perdere un’altra delle sue stelle, forse il talento principale presente nella sua rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, lo scatenato Psg sarebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

AlfredoPedulla : #Correa-#PSG: dialoghi riaperti, non operazione in chiusura. Assolutamente. Quindi “quando arriva?” non c’entra per ora. Dialoghi e basta - ReTwitStorm_ita : Juve: lunedì #Arriva #Ronaldo, il PSG #Resta alla #Finestra - infoitsport : PSG, arriva il primo gol di Hakimi con i francesi - CalcioPillole : Primo gol con la maglia del #PSG per Achraf #Hakimi, durante l'amichevole contro l'#Orleans finita 1-0 grazie alla… - VincenzoVinc51 : @Rougenoir1978 È voi credete a tutto che il Milan gliene offrisse 8 a Raiola nulla per cui l'ha portato al Psg,ma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg arriva Juve: lunedì arriva Ronaldo, il PSG resta alla finestra Commenta per primo La Juventus lunedì riabbraccerà Cristiano Ronaldo , ma secondo il Corriere Torino il Paris Saint Germain resta alla finestra aspettando di scoprire il futuro di Mbappé.

Juventus: novità importanti per Cristiano Ronaldo e Dybala Il primo non si è ancora espresso sul suo futuro ed è insistentemente accostato al Psg , l'altro è ... Mi sa che arriva nei prossimi giorni a Torino. Ci sarà un incontro '. E ancora sui due: 'Un piacere ...

I soldi del Bahrein per i sogni dell’altra Parigi: Ligue 1, il derby col Psg e... Barella La Gazzetta dello Sport Spezia, arriva il via libera anche per Colley Parte la seconda fase del ritiro precampionato a Ronzone dove a giorni si aggregheranno Piccoli, Reca, Kovalenko e l’atalantino ...

Calciomercato Lazio, avanza Brandt: la svolta Uefa può sbloccare l'operazione La Lazio è in costante contatto con il Borussia Dortmund e con l'entourage del ragazzo. Il club biancoceleste resta ottimista anche per la cessione del Tucu ...

Commenta per primo La Juventus lunedì riabbraccerà Cristiano Ronaldo , ma secondo il Corriere Torino il Paris Saint Germain resta alla finestra aspettando di scoprire il futuro di Mbappé.Il primo non si è ancora espresso sul suo futuro ed è insistentemente accostato al, l'altro è ... Mi sa chenei prossimi giorni a Torino. Ci sarà un incontro '. E ancora sui due: 'Un piacere ...Parte la seconda fase del ritiro precampionato a Ronzone dove a giorni si aggregheranno Piccoli, Reca, Kovalenko e l’atalantino ...La Lazio è in costante contatto con il Borussia Dortmund e con l'entourage del ragazzo. Il club biancoceleste resta ottimista anche per la cessione del Tucu ...