Niente elezioni, inizia il semestre bianco e i sondaggi vedono avanti il centrodestra (49,2%) sul centrosinistra (26,9) (Di domenica 25 luglio 2021) Si tratta ormai di una tendenza consolidata, tanto che i partiti della coalizione di centrodestra hanno più volte chiesto di andare ad elezioni anticipate, stoppati in questo dalla caparbia volontà delle sinistre di evitarlo, nella speranza di recuperare nel frattempo consensi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021) Si tratta ormai di una tendenza consolidata, tanto che i partiti della coalizione dihanno più volte chiesto di andare adanticipate, stoppati in questo dalla caparbia volontà delle sinistre di evitarlo, nella speranza di recuperare nel frattempo consensi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Niente elezioni, inizia il semestre bianco e i sondaggi vedono avanti il centrodestra (49,2%) sul centrosinistra (2… - Alessandro_V_I : @matteosalvinimi Caro Matteo invece di postare vignette inutili come intendi commentare il rientro di Arcuri e dell… - chuck_pcatitaly : @noitre32 Ne sei sicura? agli inetti parassiti dallo stipendio sicuro e senza obbligo di green pass, nn gliene freg… - olga453901841 : RT @Guido44895392: @AxiaFel @Marco36116213 @pupidda39 Insomma, qualsiasi cosa fa la Lega è sbagliata, sia se non ottiene il massimo e sia s… - Guido44895392 : @AxiaFel @Marco36116213 @pupidda39 Insomma, qualsiasi cosa fa la Lega è sbagliata, sia se non ottiene il massimo e… -