Minaccia la madre con la pistola rubata all' amica guardia giurata | 26enne arrestato a Roma

Advertising

romatoday : Minaccia la madre con una pistola giocattolo, ne nascondeva una vera - oslaz : Roma, minaccia la madre con una pistola e aggredisce i carabinieri - oslaz : Roma, minaccia la madre con una pistola e aggredisce i carabinieri - CasilinaNews : 'Aiuto, mio figlio mi sta puntando una pistola'. Leggi cosa è successo a #PortaFurba - LuciaMosca1 : (Ancona, minaccia e spara alla madre con una pistola ad aria compressa: denunciato un 21enne) Segui su: La… -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia madre

Gazzetta del Sud

... hanno fatto scattare la perquisizione nell'appartamento della famiglia, in zona Porta Furba, durante la quale hanno rinvenuto la pistola utilizzata dal giovane per minacciare la, arma ...Il giovane, nel corso di una lite scoppiata in casa, ha estratto una pistola con cui ha minacciato lache, impaurita, ha immediatamente contattato il "112". I militari, che considerando la ...L'arma, una «Glock», era completa di 2 caricatori e munizioni. Al momento dell’arresto, il 26enne ha dato in escandescenze, con ripetute azioni violente contro i militari ...Il 2021 è stato costellato da momenti grande crisi che hanno colpito Buckingham Palace, la Regina Elisabetta e gli altri membri della royal family. dato che la coppia degli ex Duchi ha parlato anche d ...