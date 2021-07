Meteo | le previsioni di lunedì 26 luglio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 25 luglio 2021) Italia spaccata in due in questo26: pressione in calo al Nord dove sono previsti temporali, anche violenti, in diverse regioni. Precipitazioni possibili anche nelle zone interne della Toscana e localmente in Sardegna. Cielo coperto in parte del Centrosud mentre sarà soleggiato altrove con temperature particolarmente alte nelle regioni del Sud. (LE) Il tempo al Nord Tempo instabile con rovesci e temporali: la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del, con rovesci violenti che dal Nordovest si porteranno verso il Triveneto. Nubi sparse in Emilia Romagna e temperature in calo, ...