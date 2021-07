Maria De Filippi parla di Raffaella Carrà, spiega perché era una icona gay e dice la sua sul DDL Zan (Di domenica 25 luglio 2021) Maria De Filippi intervistata per Specchio, inserito de La Stampa, ha parlato di Raffaella Carrà, dicendo perché, secondo lei, piaceva così tanto alla comunità LGBT e interrogandosi anche sul DDL Zan. Maria De Filippi parla di Raffaella Carrà Con Raffaella Carrà avevo un rapporto che nasce molto prima che la conoscessi, la guardavo in TV.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 luglio 2021)Deintervistata per Specchio, inserito de La Stampa, hato dindo, secondo lei, piaceva così tanto alla comunità LGBT e interrogandosi anche sul DDL Zan.DediConavevo un rapporto che nasce molto prima che la conoscessi, la guardavo in TV.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - blogtivvu : Maria De Filippi parla di Raffaella Carrà, spiega perché era una icona gay e dice la sua sul DDL Zan… - infoitcultura : Grave lutto per Tu si que vales. Maria De Filippi ne rimane distrutta - simonaf04 : @itisnothend_ paragoniamo uno uscito da amici di maria de filippi a uno uscito da x factor UK - simonaf04 : @WLDVFLWR ma mo veramente dobbiamo paragonare uno uscito da amici di maria de filippi a uno uscito da x factor UK -