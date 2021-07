LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca ad Alice Volpi, attesa per Santarelli! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 ALLUNGA Alice Volpi! 2-1 Prima stoccata per Korobeynikova. 2-0 VA DRITTA AL PETTO Alice! 1-0 LA PRIMA StoccaTA E’ PER L’AZZURRA! 12.50 SI PARTE! 12:48 Le atlete stanno facendo il proprio ingresso in pedana. 12:45 Alice avrà il compito di mantenere il fioretto femminile sul podio olimpico, specialità che ha sempre regalato tanto all’Italia e che va a medaglia ormai da una serie infinita di Olimpiadi. 12:42 Tra otto minuti sarà il momento della finale per il bronzo del fioretto femminile tra ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 ALLUNGA! 2-1 Prima sta per Korobeynikova. 2-0 VA DRITTA AL PETTO! 1-0 LA PRIMA STA E’ PER L’AZZURRA! 12.50 SI PARTE! 12:48 Le atlete stanno facendo il proprio ingresso in pedana. 12:45avrà il compito di mantenere il fioretto femminile sul podio olimpico, specialità che ha sempre regalato tanto all’Italia e che va a medaglia ormai da una serie infinita di. 12:42 Tra otto minuti sarà il momento della finale per il bronzo del fioretto femminile tra ...

Advertising

diegonanni76 : Eccoci LIVE @Olympics Da seguire: semi di scherma, batterie di nuoto, basket e altri vari. - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca ad Alice Volpi sfida proibitiva a Deriglazova attesa per Santarelli!… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Le gare in diretta: l’Italbasket piega la Germania. Scherma, Volpi e Santarelli in semi... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Le gare in diretta: l’Italbasket piega la Germania. Scherma, Volpi e Santarelli in semifinale - Corriere : Le gare in diretta: l’Italbasket piega la Germania. Scherma, Volpi e Santarelli in semifinale -