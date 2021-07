Il sogno di Buffon: «Il Mondiale mi spinge in avanti. Chiesa? Imbarazzante…» (Di domenica 25 luglio 2021) Il neo portiere del Parma Gianluigi Buffon ha parlato del suo sogno chiamato Mondiale Gianluigi Buffon, fresco di ritorno al Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo sogno chiamato Mondiale in Qatar 2022 e del trionfo degli Azzurri all’Europeo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 ITALIA-INGHILTERRA – «L’ho vista a casa. Bello assistere al primo vero trionfo dei miei figli: la sofferenza, i silenzi, le pulsioni, la gioia! Un piccolo rito d’iniziazione come lo era stato per me il Mundial dell’82. Io ho vinto molto e i miei figli hanno festeggiato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Il neo portiere del Parma Gianluigiha parlato del suochiamatoGianluigi, fresco di ritorno al Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suochiamatoin Qatar 2022 e del trionfo degli Azzurri all’Europeo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 ITALIA-INGHILTERRA – «L’ho vista a casa. Bello assistere al primo vero trionfo dei miei figli: la sofferenza, i silenzi, le pulsioni, la gioia! Un piccolo rito d’iniziazione come lo era stato per me il Mundial dell’82. Io ho vinto molto e i miei figli hanno festeggiato ...

