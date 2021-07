Hugo Millan, tragedia ad Aragon: il pilota 14enne morto dopo un incidente (Di domenica 25 luglio 2021) A 13 giri dal termine, il pilota 14enne Hugo Millan è caduto in moto ed è poi stato investito dal polacco Oleg Pawelec. Nulla da fare in ospedale Una tragedia quella che si è consumata poco fa all’European Talent Cup in programma ad Aragon. A 13 giri dal termine della gara, il pilota 14enne Hugo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021) A 13 giri dal termine, ilè caduto in moto ed è poi stato investito dal polacco Oleg Pawelec. Nulla da fare in ospedale Unaquella che si è consumata poco fa all’European Talent Cup in programma ad. A 13 giri dal termine della gara, ilL'articolo proviene da Inews.it.

