Green pass scuola, Nencini: sostituire prof no vax. Salvini, “No obbligo, garantire lezioni in presenza a tutti”. Giacomoni, “concetto di libertà distorto” (Di domenica 25 luglio 2021) “La visione distorta della libertà che hanno gli scettici dei vaccini o del Green pass è figlia anche, se non soprattutto, della cultura vetero-progressista dominante nel nostro Paese fin dagli anni ‘70 che ha imposto una lettura di parte a concetti fondamentali del nostro vivere comune". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni a proposito delle manifestazioni contro l'introduzione del Green pass L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) “La visione distorta dellache hanno gli scettici dei vaccini o delè figlia anche, se non soprattutto, della cultura vetero-progressista dominante nel nostro Paese fin dagli anni ‘70 che ha imposto una lettura di parte a concetti fondamentali del nostro vivere comune". Così il deputato di Forza Italia, Sestinoa proposito delle manifestazioni contro l'introduzione delL'articolo .

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - ivic49824555 : RT @vincenzo_61: @Napalm51 Minacce di mettere l'obbligo del Green Pass anche per accedere su YouPorn? - vivianagenasci : RT @ilruttosovrano: La logica infallibile di Giorgia Meloni che sostiene che il green pass obbligatorio per entrare nei locali in Italia fa… -