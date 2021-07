Green pass obbligatorio: gli italiani scendono in piazza (Di domenica 25 luglio 2021) Ieri in diverse città italiane si sono verificate numerose manifestazioni contro il Green pass obbligatorio. Le proteste si sono svolte in 81 città italiane da Nord a Sud. Poche mascherine e molti slogan. I manifestanti hanno paragonato le misure anti-covid introdotte dal governo alla dittatura e all’apartheid. Green pass obbligatorio: qual è stata la reazione Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Ieri in diverse città italiane si sono verificate numerose manifestazioni contro il. Le proteste si sono svolte in 81 città italiane da Nord a Sud. Poche mascherine e molti slogan. I manifestanti hanno paragonato le misure anti-covid introdotte dal governo alla dittatura e all’apartheid.: qual è stata la reazione

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - StefanoPecoraro : Duemila no vax in centro. Gori: «Egoismo irresponsabile, bene il Green pass» - poisson17055548 : @MicK_ele @Emmeffe62 @FraBartleby Gli hub vaccinali travolti proprio guarda (tra l'altro nel giorno del green pass) -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Brusaferro:Green pass per essere liberi 9.29 Brusaferro:Green pass per essere liberi Il Green pass "garantisce spazi di libertà. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri. Va spinto per favorire la possibilità di mantenere aperte le attività,e va ...

La morale du Green Pass ... l'accesso a determinati luoghi o eventi è stato cioè vincolato a un criterio medico attestato dal cosiddetto "green pass". In Francia, le questioni dell'obbligo di vaccino per alcune categorie e ...

Green pass per treni, aerei e navi: obbligatorio entro agosto Corriere della Sera La 23enne che ha ricevuto 6 dosi di vaccino per sbaglio: "Non mi danno il Green Pass" Sei dosi di vaccino Pfizer somministrate per sbaglio e niente Green Pass. È la storia di Virginia Grilli, la studentessa in Psicologia clinica di 23 anni che il 9 maggio, presso l’ospedale Noa di ...

Green pass obbligatorio: gli italiani scendono in piazza Ieri in diverse città italiane si sono verificate manifestazioni contro il Green pass obbligatorio. Le proteste si sono svolte in 81 città.

9.29 Brusaferro:per essere liberi Il"garantisce spazi di libertà. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri. Va spinto per favorire la possibilità di mantenere aperte le attività,e va ...... l'accesso a determinati luoghi o eventi è stato cioè vincolato a un criterio medico attestato dal cosiddetto "". In Francia, le questioni dell'obbligo di vaccino per alcune categorie e ...Sei dosi di vaccino Pfizer somministrate per sbaglio e niente Green Pass. È la storia di Virginia Grilli, la studentessa in Psicologia clinica di 23 anni che il 9 maggio, presso l’ospedale Noa di ...Ieri in diverse città italiane si sono verificate manifestazioni contro il Green pass obbligatorio. Le proteste si sono svolte in 81 città.