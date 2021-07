Ferzan Ozpetek a Giffoni50Plus: “Ciak, Motore, Passione!” (Di domenica 25 luglio 2021) Ospite dell’edizione 50Plus del Giffoni Opportunity, Ferzan Ozpetek (diviso tra una serie tv e il nuovo film) ha ricevuto il Premio François Truffaut Sarà disponibile entro il 2021 all’interno del catalogo Star di Disney Plus, la prima serie televisiva di Ferzan Ozpetek: “Le Fate Ignoranti”, dall’omonimo film con Margherita Buy e Stefano Accorsi che quest’anno celebra il ventennale dall’uscita. “Con gli sceneggiatori Tilde Corsi e Gianni Romoli, ci siamo detti che sarebbe stato bello tornare su Le Fate Ignoranti con una serie tv a vent’anni dall’uscita del film. Ovviamente, tra la pellicola e la serie cambieranno ... Leggi su zon (Di domenica 25 luglio 2021) Ospite dell’edizione 50Plus del Giffoni Opportunity,(diviso tra una serie tv e il nuovo film) ha ricevuto il Premio François Truffaut Sarà disponibile entro il 2021 all’interno del catalogo Star di Disney Plus, la prima serie televisiva di: “Le Fate Ignoranti”, dall’omonimo film con Margherita Buy e Stefano Accorsi che quest’anno celebra il ventennale dall’uscita. “Con gli sceneggiatori Tilde Corsi e Gianni Romoli, ci siamo detti che sarebbe stato bello tornare su Le Fate Ignoranti con una serie tv a vent’anni dall’uscita del film. Ovviamente, tra la pellicola e la serie cambieranno ...

Advertising

alcinx : RT @PiccoloAmerica: A Piazza San Cosimato, dove le proiezioni continueranno fino a domenica 1° agosto, proietteremo infine “Cuore Sacro” di… - PiccoloAmerica : A Piazza San Cosimato, dove le proiezioni continueranno fino a domenica 1° agosto, proietteremo infine “Cuore Sacro… - GossipItalia3 : Ferzan Ozpetek al Giffoni: “Le persone non vanno mai giudicate dalla cintola in giu’” #gossipitalianews - infoitcultura : Ferzan Ozpetek al Giffoni Film Festival: «Cleopatra al cinema mi ha cambiato la vita» - antonie85321896 : RT @GiornaleLORA: #GIFFONI50PLUS – FERZAN OZPETEK“Le persone non vanno mai giudicate dalla cintola in giù” -