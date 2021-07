Covid: E - R: 565 nuovi casi e ricoveri stabili, morto 81enne (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 565 - 391.422 da inizio epidemia - i casi di Coronavirus registrati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 15.059 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 565 - 391.422 da inizio epidemia - idi Coronavirus registrati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 15.059 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ...

Advertising

infoitinterno : Covid, bollettino del 25 luglio: +565 positivi in regione, 104 solo a Bologna. Un morto - estensecom : Sono 565 i nuovi positivi al Covid in Emilia Romagna individuati tra i 15.059 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.… - Ansa_ER : Covid: E-R: 565 nuovi casi e ricoveri stabili, morto 81enne. In testa province di Bologna e Rimini. Effettuati 15.0… - Lantidotosocial : RT @corrierebologna: Bollettino Covid,: 565 contagi e un decesso. In Riviera chiuse 2 discoteche - corrierebologna : Bollettino Covid,: 565 contagi e un decesso. In Riviera chiuse 2 discoteche -