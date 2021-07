Basket 3×3 oggi, Olimpiadi Tokyo: orari partite Italia con Giappone e USA, tv, programma, streaming (Di lunedì 26 luglio 2021) Le padrone di casa e le leader del momento, il Giappone e la versione 3×3 femminile di Team USA: questi gli ostacoli per l’Italia nel torneo olimpico al suo debutto in quel di Tokyo. Giornata forse decisiva, questa, per l’aspetto legato alla qualificazione ai quarti di finale. L’Italia arriva da quinta in classifica, avendo 2 vittorie e 2 sconfitte, mentre le nipponiche sono nel gruppo delle seconde (ma ufficialmente terze per differenza canestri) con un record di 3-1. Quanto alle americane, con stelle WNBA all’interno della squadra, c’è un 4-0 che dice tutto sul loro percorso fino a questo momento. Sarà importante puntare ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Le padrone di casa e le leader del momento, ile la versione 3×3 femminile di Team USA: questi gli ostacoli per l’nel torneo olimpico al suo debutto in quel di. Giornata forse decisiva, questa, per l’aspetto legato alla qualificazione ai quarti di finale. L’arriva da quinta in classifica, avendo 2 vittorie e 2 sconfitte, mentre le nipponiche sono nel gruppo delle seconde (ma ufficialmente terze per differenza canestri) con un record di 3-1. Quanto alle americane, con stelle WNBA all’interno della squadra, c’è un 4-0 che dice tutto sul loro percorso fino a questo momento. Sarà importante puntare ...

Advertising

megabasket : Tokyo 2020, Basket 3×3 – Un successo e un ko per le azzurre - Klelijahh : “Stanotte torno prima delle 3 così riesco a vedere anche il nuoto” ... Sono tornata all’alba e stavo per perdermi a… - DracarysInferno : @AcrossTheStars7 Ne ho visto 3 puntate e per ora sembra carino anche se ovviamente i paragoni con Slam Dunk scattan… - Domenico1oo777 : RT @AntonioCorsa: Provo a dire la mia sulla sconfitta USA basket. Innanzitutto, includendo i Mondiali in Cina di 2 anni fa, sono 3-5 nelle… - artyoonie : STP URLANDO QUEI DUE CHE GIOCANO A BASKET INSIEME??&/@;3&@!? STATE CAPENDO LA GRAVITÀ DELLA COSA??????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3 Frosinone, 13 centri estivi per bambini e ragazzi ... Via Giovan Battista Grappelli n.1; Accademia Frosinone Calcio (5 - 14 anni), Campo Sportivo di Corso Lazio; Babylonia (3 - 14 anni), Via Arno (presso scuola Maiuri); Basket Summer Camp 2021, Scuola ...

Basket, Serie B: Thomas Tinsley è un nuovo giocatore di Fidelia Torrenova Viene confermato nella stagione successiva in B Nazionale e conferma la sua media di punti (7.3) e ... A tutto questo, poi, si è aggiunta l'idea di basket descritta da coach Bartocci e il modo in cui il ...

... Via Giovan Battista Grappelli n.1; Accademia Frosinone Calcio (5 - 14 anni), Campo Sportivo di Corso Lazio; Babylonia (- 14 anni), Via Arno (presso scuola Maiuri);Summer Camp 2021, Scuola ...Viene confermato nella stagione successiva in B Nazionale e conferma la sua media di punti (7.) e ... A tutto questo, poi, si è aggiunta l'idea didescritta da coach Bartocci e il modo in cui il ...