Antognoni | «Io | uomo libero» Il capitano viola e la sua vita oltre calcio | in piazza contro le ingiustizie

Ultime Notizie dalla rete : Antognoni uomo

è l'che al mondiale in Argentina incanta per una sola gara e poi si ferma per la tarsalgia; è il calciatore che 4 anni dopo, nella sfida col Brasile al mondiale spagnolo, vede ...La Fiorentina si prepara per il ritiro estivo a Moena, in Trentino, dove si recherà oggi, sabato 17 luglio, fino al 31, senza una figura storica come Giancarlo. L'- simbolo viola dopo l'incontro con il dg Joe Barone ha comunicato di non voler accettare la proposta, avanzata dal club qualche settimana fa, di lavorare per il settore giovanile, ...Parla l’ex dirigente della Fiorentina: “Sarei stato costretto a fare qualcosa di imposto e non avrei reso al meglio. Comunque resto quello che sono sempre stato: viola dentro, nel cuore” La politica n ...L'ex dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ancora molto risentito per il trattamento che gli è stato riservato da Commisso e Barone.