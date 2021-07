"Ancora troppo sperimentale". Claudia Gerini non si è ancora vaccinata: "Di cosa ho paura" (Di domenica 25 luglio 2021) Claudia Gerini non si è ancora vaccinata contro il Covid: lo ha rivelato lei stessa all'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival, come riporta l'Adnkronos. La nota attrice romana ha spiegato: “Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E' un vaccino d'emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”. "Mia figlia diciassettenne l'ha fatto, quindi non è che io sia contraria – ha continuato la Gerini -. Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021)non si ècontro il Covid: lo ha rivelato lei stessa all'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival, come riporta l'Adnkronos. La nota attrice romana ha spiegato: “Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E' un vaccino d'emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”. "Mia figlia diciassettenne l'ha fatto, quindi non è che io sia contraria – ha continuato la-. Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una ...

