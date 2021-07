Amici: Tommaso Stanzani si emoziona davanti ai regali dei fan (Di domenica 25 luglio 2021) Tommaso Stanzani è uno dei ballerini dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha dimostrato maggiore talento. Il giovane infatti, nonostante avesse iniziato a danzare da poco rispetto agli altri concorrenti del talent show, ha da subito ottenuto grandi parole di stima addirittura dalla temuta professoressa Celentano. L'eliminazione di Tommaso è però avvenuta molto presto, infatti il giovane talento ha dovuto abbandonare il programma di Canale 5 già alla terza puntata del serale. Nonostante questo, il pubblico a casa ha continuato a seguirlo e ad apprezzarlo. La sua visibilità è di certo aumentata anche ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 25 luglio 2021)è uno dei ballerini dell'ultima edizione didi Maria De Filippi che ha dimostrato maggiore talento. Il giovane infatti, nonostante avesse iniziato a danzare da poco rispetto agli altri concorrenti del talent show, ha da subito ottenuto grandi parole di stima addirittura dalla temuta professoressa Celentano. L'eliminazione diè però avvenuta molto presto, infatti il giovane talento ha dovuto abbandonare il programma di Canale 5 già alla terza puntata del serale. Nonostante questo, il pubblico a casa ha continuato a seguirlo e ad apprezzarlo. La sua visibilità è di certo aumentata anche ...

Lunetta_abyss : @Giuli61877987 Per la questione Marcelo Burl0n, hanno messo in mezzo Tommaso perché sono amici. - susymadfer : @king_cicci Ma ormai nessuno più ricorda, ne amici né parenti prima dell'avvento di Tommaso Zorzi - SimplyLina5 : RT @AnPi75069799: Ma quanto cazzo manca Tommaso? Quanto sono lunghe 36 ore senza notizie? Quanto ne abbiamo bisogno? Perché va bene tutto,a… - elisicci : RT @Lilyontwi: In realtà lui quando non era con Tommaso, da che è uscito da Amici, è sempre stato abbastanza social. Non si può certo dire… - Lilyontwi : In realtà lui quando non era con Tommaso, da che è uscito da Amici, è sempre stato abbastanza social. Non si può c… -