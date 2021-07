Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 18:30 (Di sabato 24 luglio 2021) Viabilità DEL 24 LUGLIO 2021 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA, MARINA DI CERVETERI E PALIDORO, IL TUTTO IN DIREZIONE DI Roma. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE NELLA ZONA DI MACCARESE, ABBIAMO CODE IN PARTICOLARE VIA DEL BUTTERO, VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, VIA DI PRAIA A MARE E SU VIALE MARIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE. SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 luglio 2021)DEL 24 LUGLIOORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA, MARINA DI CERVETERI E PALIDORO, IL TUTTO IN DIREZIONE DI. DIFFICOLTÀ DI CIRCONE NELLA ZONA DI MACCARESE, ABBIAMO CODE IN PARTICOLARE VIA DEL BUTTERO, VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, VIA DI PRAIA A MARE E SU VIALE MARIA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE. SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Polizia Locale, al via le Unità di Ascolto sul territorio ... quali la sicurezza stradale, la viabilità, il decoro, solo per citarne alcuni, con il fine ultimo ... Rendiamo così Roma una città sempre più sicura, riportando le istituzioni sul territorio e facendone ...

Iniziati i lavori nelle scuole a Castelnuovo Scrivia con tre cantieri finanziati interamente dal ministero Ciò comporta, soprattutto per il complesso dei Gesuiti che ospita infanzia e primaria una modifica della viabilità sulla via Roma dove da martedì scorso è possibile percorrerla a senso unico solo in ...

