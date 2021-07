Tokyo 2020, sabato 24 luglio: i risultati e gli italiani in gara. Samele argento, Dell’Aquila in finale (Di sabato 24 luglio 2021) I risultati e gli italiani in gara di sabato 24 luglio. Prima giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la Cerimonia di Apertura. Si inizia con il tiro a segno, che vedrà impegnati Sofia Ceccarello nella carabina 10 metri e Paolo Monna nella pistola 10 metri. Spazio anche al volley maschile con l’Italia di Blengini che debutta contro il Canada, il tiro con l’arco con la gara mista. La scherma e il ciclismo poi mettono in palio le prime medaglie, mentre il nuoto apre il programma con le prime batterie. Ma anche canottaggio, judo, boxe e molto ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ie gliindi24. Prima giornata ufficiale delle Olimpiadi didopo la Cerimonia di Apertura. Si inizia con il tiro a segno, che vedrà impegnati Sofia Ceccarello nella carabina 10 metri e Paolo Monna nella pistola 10 metri. Spazio anche al volley maschile con l’Italia di Blengini che debutta contro il Canada, il tiro con l’arco con lamista. La scherma e il ciclismo poi mettono in palio le prime medaglie, mentre il nuoto apre il programma con le prime batterie. Ma anche canottaggio, judo, boxe e molto ...

