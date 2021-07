Tokyo 2020, calcio: risultati e classifiche (Di sabato 24 luglio 2021) Tutto pronto per i tornei di calcio maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Calciatori e calciatrici scenderanno in campo per rappresentare il proprio paese e per provare a portare a casa una medaglia. Purtroppo l’Italia non sarà ai nastri di partenza in nessuno dei due tornei, ma è comunque garantita la presenza di ottime squadre e gare molto avvincenti. Ecco i risultati e le classifiche dei tornei intercontinentali. TORNEO MASCHILE classifiche GRUPPO A MESSICO 3 GIAPPONE 3 FRANCIA 0 SUDAFRICA 0 GRUPPO B NUOVA ZELANDA 3 ROMANIA 3 HONDURAS 0 COREA DEL SUD 0 GRUPPO C AUSTRALIA ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Tutto pronto per i tornei dimaschile e femminile delle Olimpiadi di. Calciatori e calciatrici scenderanno in campo per rappresentare il proprio paese e per provare a portare a casa una medaglia. Purtroppo l’Italia non sarà ai nastri di partenza in nessuno dei due tornei, ma è comunque garantita la presenza di ottime squadre e gare molto avvincenti. Ecco ie ledei tornei intercontinentali. TORNEO MASCHILEGRUPPO A MESSICO 3 GIAPPONE 3 FRANCIA 0 SUDAFRICA 0 GRUPPO B NUOVA ZELANDA 3 ROMANIA 3 HONDURAS 0 COREA DEL SUD 0 GRUPPO C AUSTRALIA ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - azzurridigloria : - GiaPettinelli : Tokyo: Scivolone di una tv sudcoreana, foto della pizza associata alla delegazione azzurra - Olimpiadi Tokyo 2020 -… -