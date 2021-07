Spalletti: “Osimhen trasforma qualsiasi situazione in opportunità. Koulibaly? Mai allenato un giocatore così forte” (Di sabato 24 luglio 2021) Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Napoli per commentare la vittoria degli azzurri (1-0, Osimhen) contro la Pro Vercelli. Ecco un estratto delle sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota negativa l’infortunio di Demme. Osimhen sa trasformare qualsiasi situazione in opportunità. È un calciatore importante sul quale puntiamo molto. Koulibaly? Non ho mai allenato un calciatore e un uomo forte come lui. Questo è un gruppo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Lucianoè intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Napoli per commentare la vittoria degli azzurri (1-0,) contro la Pro Vercelli. Ecco un estratto delle sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota negativa l’infortunio di Demme.sarein. È un calciatore importante sul quale puntiamo molto.? Non ho maiun calciatore e un uomocome lui. Questo è un gruppo ...

Advertising

napolista : Spalletti: «Koulibaly? Sono il più felice se il Napoli resta così com’è» In conferenza: «Osimhen è un calciatore c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIMARO - Napoli, Luciano Spalletti in conferenza: 'Koulibaly? Io mi incateno per tutti, Demme? Valutiamo, sono il piu'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIMARO - Napoli, Luciano Spalletti in conferenza: 'Koulibaly? Io mi incateno per tutti, Demme? Valutiamo, sono il piu'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIMARO - Napoli, Luciano Spalletti in conferenza: 'Koulibaly? Io mi incateno per tutti, Demme? Valutiamo, sono il piu'… - _SiGonfiaLaRete : #Dimaro2021, #Spalletti in conferenza: 'Una buona partita. Calciatori attenti. #Demme? E’ l’unica nota negativa, ha… -