Salernitana, Fabiani: “Sento bugie, abbiamo i soldi per un mercato da serie A” (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCascia (Pg) – “I soldi ci sono, chi sostiene il contrario dice il falso”. Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato del mercato granata nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta nel ritiro di Cascia con l’allenatore Fabrizio Castori. Queste le sue dichiarazioni: Periodo difficile – “Inutile nascondere che abbiamo affrontato un periodo travagliato, ma era logico perché andava risolta la problematica legata alla multiproprietà. Questo ha richiesto tempi lunghi ma non a causa di Lotito e Mezzaroma, ma perché in assenza di proposte di acquisto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCascia (Pg) – “Ici sono, chi sostiene il contrario dice il falso”. Angelo, direttore sportivo della, ha parlato delgranata nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta nel ritiro di Cascia con l’allenatore Fabrizio Castori. Queste le sue dichiarazioni: Periodo difficile – “Inutile nascondere cheaffrontato un periodo travagliato, ma era logico perché andava risolta la problematica legata alla multiproprietà. Questo ha richiesto tempi lunghi ma non a causa di Lotito e Mezzaroma, ma perché in assenza di proposte di acquisto ...

